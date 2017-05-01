في ختام الجولة25 لدوري جميل .. الأهلي يقفز للثالث بثلاثية في الرائد

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متابعة – أحمد إلياس

قفز الأهلي للمرتبة الثالثة بدوري جميل، بعد تغلبه على مضيفه الرائد بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، في ختام مباريات المرحلة الخامسة والعشرين قبل الأخيرة من دوري جميل لكرة القدم؛ حيث تقدم الأهلي بهدف سجله عمر السومة في الدقيقة 20 ، ثم تعادل الرائد بعدها بدقيقتين بهدف سجله إسماعيل بانجورا من ركلة جزاء في الدقيقة 22. وفي الشوط الثاني، سجل الأهلي هدفين متتاليين عن طريق سعد عبد الأمير في الدقيقة 57 ، وعمر السومة في الدقيقة 66.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث، بفارق المواجهات المباشرة خلف النصر، صاحب المركز الثاني، وأمام الإتحاد صاحب المركز الرابع ، فيما توقف رصيد الرائد عند 32 نقطة في المركز الخامس.