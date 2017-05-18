في ختام الموسم الأول للملتقى الثقافي .. أمير منطقة مكة المكرمة : أفلا نكون من الشاكرين؟

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جدة -عبدالهادي المالكي

أسدل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الستار على الموسم الأول لملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة؟” وذلك في الحفل الختامي الذي احتضنته الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وقال الأمير خالد الفيصل:” أتقدم بالشكر لكل العاملين الذين ساهموا في إنجاح الملتقى واخراج العمل الجميل بهذه الصورة الابداعية”، كما قدم شكره للحضور والمشاركين. وشهد الحفل الذي استغرق نحو 60 دقيقة عرضاً مرئياً لأعمال وبرامج ومبادرات وأنشطة ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة؟” منذ انطلاقته قبل نحو 7 أشهر ، مروراً بمراحل التحضير ومناقشة المبادرات المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة، ووصولاً إلى مرحلة العمل والتطبيق الميداني الذي نفذته 64 جهة حكومية وخاصة قدمت 238 مبادرة مؤسساتية، وانتهاءا بالأعمال الختامية التي بدأت بإعلان الفائزين العشرة بجوائز ملتقى مكة، ثم قافلة ملتقى مكة الثقافي التي اطلقها أمير المنطقة في 14 شعبان 1438 هـ. وواصل الفيلم استعراض أعمال الملتقى الختامية والتي شهدت فعاليات الأسبوع الثقافي الذي افتتحه أمير منطقة مكة المكرمة ودشنه بمحاضرة ألقاها عن “أسئلة القدوة” بمشاركة الشيخ عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين والفريق عثمان المحرج مدير الأمن العام، تلاها ندوات استمرت على مدار 3 أيام متتالية قدمت خلالها نماذج إبداعية مميزة من القدوات الذين شاركوا وقدموا إنجازاتهم وأعمالهم. أعقب ذلك لوحة فنية مسرحية صاغها شعراً الدكتور صالح الشادي ولحنها الدكتور عبدالله رشاد وقدمها فنانون شباب هم كل من علي عويس وعادل حسين وراكان خالد وبرهان يماني وبندر مقري وسحاب، والتي لخصت القدوات عبر الزمن بدءا بالأنبياء والحضارات الإنسانية ثم القدوات في التعليم والمجتمع والأمن والأسرة، وصولا إلى الحقبة الحالية .

بعد ذلك عرض فيلم مرئي آخر للفائزين بجوائز ملتقى مكة الثقافي في المبادرات المؤسساتية والفردية وشخصية العام والتي شملت 10 أشخاص وجهات، إذ استعرض الفيلم سيرتهم ومسيرتهم، والمبادرات التي فازت بجوائز الملتقى، وتناول شخصية العام التي حصدتها 3 شخصيات، وأبرز أعمالهم التي أهلتهم لنيل الجائزة.

وفي ختام الحفل ، كرم أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين العشرة في فرع المبادرات المؤسساتية والفردية وشخصية العام.

أولاً: الفائزين بجائزة المبادرات المؤسسية:الفائز الأول: مبادرة (صحتك تهمنا) والمقدمة من مديرية الشؤون الصحية بجدة.الفائز الثاني: مبادرة (أنا السعودي أنا قدوة) والمقدمة من جامعة الملك عبد العزيز.الفائز الثالث: مبادرة (حقائق عن دقائق) المقدمة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.

ثانيا : الفائزين بجوائز المبادرات الفردية :1- الفائز الأول: مبادرة “منصة فنار التعليمية” هي مبادرة فردية مقدمة من الأستاذ/ محمد بن ساطي الظاهري.

2- الفائز الثاني :مبادرة “أشكر ابطال الحد الجنوبي بدمك” وهي مبادرة فردية في المجال الإنساني الاجتماعي، مقدمة من محمد البيشي وعبدالرحمن السيالي.

3/ الفائز الثاني “مكرر “:مبادرة “أخوات الحد الجنوبي” المقدمة من الأستاذة/ معدية بنت محمد العمري

4/ الفائز الثالث:مبادرة “استخدام تقنية الواقع الأفتراضي لتطوير تطبيقات تعّرف بمكة المكرمة إلى العالم” المقدمة من الأستاذ محمد بن عواض الزايدي والأستاذ عبدالواحد محمد الزايدي ثانياُ: الفائزين بجوائز شخصية العام :فضيلة الشيخ على بن سالم العبدلي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة،الأستاذ عبدالله بن أحمد الثقفي مدير تعليم جدة ،الأستاذ فضا بين البقمي محافظ القنفذة . يشار الى ان ملتقى مكة الثقافي بهذا الاحتفال الرسمي ينهي موسمه الأول الذي أطلق تحت شعار كيف نكون قدوة؟ وشهد نحو 238 مبادرة قدمتها ونفذتها 64 جهة حكومية وخاصة و100 مبادرة فردية أخرى، وشهد حراكا حوّل منطقة مكة المكرمة بمحافظاتها الـ 17 الى ورش عمل طيلة الأشهر الماضية لتحقيق اهداف القدوة من خلال المبادرات التي نجحت في توحيد كافة الجهات بالمنطقة في الجوانب الثقافية والفكرية والاجتماعية تحت مظلة ملتقى مكة الثقافي.

حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ محافظة جدة ونائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر وعدد من أصحاب السمو والمعالي ومديرو القطاعات الحكومية بالمنطقة.