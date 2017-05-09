في دورة التضامن الإسلامي .. الأخضر الأولمبي يخسر من المغرب

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باكو- وكالات

خسر منتخب الأخضر تحت 23 عاما، من المنتخب المغربي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بباكو بأذربيجان، في أولى مباريات المجموعة الأولى، ضمن منافسة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تقام من 11 إلى 22 مايو الجاري. سجل هدف فوز المنتخب المغربي، شعيب مفتول، لاعب الدفاع الجديدي في الدقيقة الـ 75، ويتواجد منتخب الأخضر في المجموعة الأولى ، التي تضم بالإضافة إلى المغرب، كلا من أذربيجان، والكاميرون.