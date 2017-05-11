في دورة التضامن الإسلامي .. قبضة الأخضر تهزم المستضيف وتواصل الصدارة

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باكو-المركز الإعلامي

واصل المنتخب الوطني لكرة اليد صدارته للمجموعة الأولى، في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة، المقامة في باكو، بفوزه على صاحب الأرض، والجمهور “المنتخب الأذربيجاني” في إطار الجولة الثانية من منافسات المسابقة بنتيجة 38 – 31 . وشهد اللقاء الذي احتضنته صالة Sarhadchi Arena سجالاً بين المنتخبين، إلا أن الأخضر استطاع توسيع الفارق، منذ بداية اللقاء؛ بفضل تألق الحارس محمد السالم، بجانب زملائه حسين المحسن، وهشام العبيدي، ومحمد الزاير، حيث وصل الفارق لـ 6 أهداف في الدقيقة 15 بنتيجة 11-5، وواصل لاعبو للأخضر سيطرتهم على اللقاء، وأنهوا الشوط الأول 19-14 . في الحصـة الثانية، قل عطاء لاعبي الأخضر في الدقائق الأولى، واستطاع المنتخب الأذربيجاني تقليص الفارق لـ 3 أهداف، لكن سرعان ما عاد المنتخب السعودي بعد تألق هشام العبيدي الذي سجل أكثر من 5 أهداف على التوالي، ليعود الفارق 26-21 . وفي الدقيقة 20 زج مدرب الأخضر باللاعب عبدالعزيز ردة، الذي ساهم بشكل كبير في توسيع الفارق، لتصل النتيجة لفارق عشرة أهداف، لينتهى اللقاء بنتيجة 31-38.