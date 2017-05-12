في دورة التضامن الإسلامي.. قبضة اليد تقابل العراق في نصف النهائي

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باكو – المنسق الإعلامي

تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد للدور الثاني، بعد تصدره لفرق المجموعة الأولى؛ بفضل تغلبه على منتخب باكستان أمس، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة التضامن الإسلامية، ليحقق الأخضر العلامة الكاملة بعد فوزه على الجزائر، وأذربيجان، وباكستان توالياً ، وسيلاقي الأخضر نظيره العراق- وصيف المجموعة الثانية- السبت في الدور نصف النهائي، فيما يلتقي أذربيجان مع تركيا على نفس الصالة Sarhadchi Arena. ولم يجد المنتخب الوطني صعوبة كبيرة في إنهاء الشوط الأول، متقدماً بفارق 7 أهداف، بنتيجة 10-17 ، ومع انطلاقة الشوط الثاني واصل لاعبو أخضر اليد تحقيق ما هو مطلوب منهم، بأقل مجهود، ليتمكنوا من إنهاء المباراة بنتيجة 35-26، ليتأهل متصدرا للمجموعة، ليقابل العراق في مباراة نصف النهائي؛ حيث سيضمن الفائز منهما حصوله على الذهب، أو الفضة على أسوأ تقدير .