في دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يستعيد الثقة ويتخطى القطن الكاميروني

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إعداد- محمود العوضي

حقق الأهلي المصري، فوزًا ثمينًا على مضيفه القطن الكاميروني، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، في مدينة “غاروا” الكاميرونية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة مؤقتًا، بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط، فيما يتذيل القطن الكاميروني ترتيب المجموعة بدون نقاط. أحرز هدفي الأهلي، النيجيري جونيور آجاي، ومؤمن زكريا في الدقيقتين 12 و14، وكاد كوليبالي أن يزيد أهداف الأهلي،

ولكنه أهدر فرصة سهلة للغاية في الدقيقة 35. وكان الأهلي قد تعادل في مباراته الأولى في المجموعة مع فريق زاناكو الزامبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي في الإسكندرية، فيما خسر القطن الكاميروني من الوداد المغربي بهدفين دون رد.