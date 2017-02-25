في دور 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين .. فارس الدهناء يطيح بالفتح .. و(وج) يعبر هجر وعينه على الأهلي

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الدمام- الطائف – البلاد

تأهل فريق الاتفاق إلى دور الثمانية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه في دور الـ 16 ، على ضيفه الفتح بهدف دون مقابل، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام. سجل هدف الاتفاق الوحيد مهاجمه صالح العمري في الدقيقة 43 من شوط اللقاء الاول.

وبذلك يتأهل الاتفاق لملاقاة التعاون في دور ربع النهائي من المسابقة، وفي نفس الدور، تأهل فريق وج لدور الثمانية، بفوزه الكبير على ضيفه هجر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء أمس، ويعد هذا التأهل تاريخيا؛ حيث إنها أول مرة يصل فيها الفريق لدور الثمانية، علما بأنه لم يصعد لدوري المحترفين في تاريخه.

ويواجه فريق وج في دور الثمانية حامل اللقب الأهلي، ورابع دوري جميل، في الثاني من أبريل المقبل.

يذكر أن فريق وج يحتل المركز الـ13 في دوري الدرجة الأولى، وهو قريب جدًا من الهبوط لدوري الدرجة الثانية، حيث تفصل بينه وبين صاحب المركز الأخير الطائي نقطتان فقط.