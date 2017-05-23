في ذهاب دورالـ 16 لأبطال آسيا .. العين يخسر من استقلال طهران

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خسر نادي العين الإماراتي خارج ملعبه، أمام الاستقلال الإيراني بنتيجة 0-1 أمس، على ستاد آزادي في طهران، ضمن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2017. سيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة، حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، عندما سجل الاستقلال هدف الفوز الثمين عبر ضربة جزاء، نفذها كافيه رضائي. وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعب العين سعيد جمعة في الدقيقة 77، ثم لاعب الاستقلال فارشيد إسماعيلي بالدقيقة 85. وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية خلال المباراة، ولكن دون أن ينجح أي منهما في التسجيل، وكانت أبرز الفرص لصالح الاستقلال عبر تسديدة فارشيد إسماعيلي، التي تصدى لها الحارس الإماراتي خالد عيسى (65). وحصل الاستقلال على ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، نتيجة لمس لاعب الوسط لي ميونغ-جوو للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، نفذها كافيه رضائي بنجاح. وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الاثنين المقبل 29 أيار/مايو على ستاد هزاع بن زايد في العين.