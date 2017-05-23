في ذهاب دور الـ 16 لأبطال آسيا.. الزعيم (الفنان) يواجه استقلال خوزستان

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تقديم – أحمد إلياس

تختتم مساء اليوم الثلاثاء، منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا 2017م بمواجهتين؛ حيث يلتقي في المباراة الأولى فريق استقلال خوزستان الإيراني بفريق الهلال، على ملعب مجمع السلطان قابوس في بوشهر، وفِي اللقاء الثاني يلتقي فريق بیروزي الإيراني خصمه فريق لخويا القطري على ملعب استاد أزادي بطهران.

استقلال خوزستان & الهلال

يواجه فريق استقلال خوزستان الايراني منافسه فريق الهلال، على ملعب مجمع السلطان قابوس في بوشهر بمسقط، وستنطلق المباراة الساعة (7) مساءً، ويلعب فريق خوزستان المواجهة الأولى له في هذا الدور الآسيوي بعد تأهله، بصفته ثاني المجموعة الثانية، ويسعى الفريق الإيراني لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم في الذهاب؛ لانتزاع بطاقة التأهل للدور القادم، وإحداث مفاجأة في البطولة، ويعتمد مدربه يور موسوي على اللاعبين الويس نونغ، وآرش أفشين، ومهدي زبيدي.

وفِي الطرف الآخر، يدخل الزعيم اللقاء بروح معنوية، وفنية عالية، بعد جمعه لبطولة الدوري، وكأس الملك مؤخراً، ويأمل في الفوز الليلة، ويحاول الأرجنتيني دياز استمرار تفوق فريقه هذا الموسم، بالتتويج بالتأهل لدور ربع النهائي الآسيوي، وهو مرشح بقوة بعد تصدره لمجموعته الآسيوية الرابعة، ويعتمد مدرب الهلال دياز على اللاعبين أسامه هوساوي، وعبدالله الحافظ، ونيكولا ميليسي، وسلمان الفرج، ونواف العابد، وعبدالله عطيف، وكارلوس إدواردو، وفي الهجوم على السوري عمر خربين.

بیروزي الإيراني & لخويا القطري

يواجه فريق بیروزي الإيراني خصمه فريق لخويا القطري، على ملعب استاد أزادي بطهران، وستنطلق المباراة الساعة (6) مساءً، وتأهل فريق بیروزي الإيراني، بصفته ثاني المجموعة الرابعة، وسيعتمد الكرواتي برانو إیوانوفیتش مدرب بيروزي على اللاعبين أصحاب الخبرة كأميد عاليشاه، و رامين رضائيان، و وحيد حيدرة، في الدفاع، و ميلاد كمنداني، و كمال الدين كاميابيناي، و حمید رضا أصغري، ورضا رملاجعب، ورضا نوروزي، ومحمد مسلماني.

وفِي الطرف الآخر، يدخل فريق لخويا القطري اللقاء، وهو المتأهل لهذا الدور بعد تصدره مجموعته الثانية، ويسعى الفريق للتغلب على صعوبة لقاء الْيَوْمَ، أمام الجمهور الإيراني، وسيعتمد المدرب الجزائري جمال بالماضي، على لاعبين مميزين في الفريق كاللاعب الكوري الجنوبي تيم هي نام، وعصام مادييو، إسماعيل محمد، وكرم بوضيف، والمعز عبدالله، ومحمد مونتاري، والمغربي يوسف العربي في الهجوم.