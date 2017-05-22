في ذهاب دور الـ 16 لأبطال آسيا.. الملكي يسعى للتعويض عبر أهلي دبي العنيد والاستقلال بالجمهور يُخيف العين

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تقديم – أحمد إلياس

تنطلق مساء اليوم الإثنين، منافسات ذهاب دور الستة عشر، من بطولة دوري أبطال آسيا 2017م، بمواجهتين؛ حيث يلتقي في المباراة الأولى فريق الأهلي بمنافسه فريق أهلي دبي الإماراتي على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية (الجوهرة المشعة) بجدة، بينما يستضيف فريق استقلال طهران الإيراني نظيره العين الإماراتي على ملعب استاد أزادي بطهران.

الأهلي & أهلي دبي الإماراتي

يستضيف فريق الأهلي منافسه فريق أهلي دبي الإماراتي، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية (الجوهرة المشعة)، بجدة في مواجهة تنطلق الساعة (8.45) مساء. يخوض الأهلي- الخارج مؤخراً من خسارة قاسية في نهائي كأس الملك- اللقاء على أمل تعويض جماهيره، بالوصول للدور المقبل من البطولة الآسيوية الأهم، ويعتمد الأهلي، صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، على وسط الفريق مصدر قوته، ويركز السويسري كريستيان جروس على اللاعبين محمد آل فتيل، ومعتز هوساوي، ومحمد عبدالشافي، وسعيد المولد في الدفاع، وقائد الفريق تيسير الجاسم، وسعدالأمير، وعبدالفتاح عسيري، وسلمان المؤشر، وفيتفا في خط الوسط، وفي الهجوم على اللاعب عمر السومة- إذا تأكدت مشاركته.

وفِي الطرف الآخر، يدخل فريق أهلي دبي الإماراتي، المتأهل لهذا الدور بصفته متصدراً لمجموعته الآسيويه الأولى، ويعتمد مدربه كوزمن على طريقة دفاعية، بخمسة مدافعين، والارتداد السريع للهجوم، ويركز كوزمين على اللاعبين عبدالعزيز صنقور، وعبدالعزيز هيكل، وريبيرو، وإسماعيل الحمادي، وأسمواه جيان .

الاستقلال الإيراني & العين الإماراتي

يلتقي فريق استقلال طهران الإيراني بنظيره العين الإماراتي، على ملعب استاد أزادي بطهران، في مواجهة تنطلق الساعة (7.15) مساءً، ويعول أصحاب الأرض، والجمهور- الاستقلال الإيراني -على عاملي الأرض، والجمهور للضغط على العين الْيَوْمَ، ويعتمد الإيراني علي رضا منصوريان مدرب الاستقلال، على اللاعبين أمير حسين صادفي، وروزبه جاشمي، وفارشيد إسماعيل، وخسرو حيدري، وكفاح رضائي، وسيد محسن كريمي، وعلي رضا عباس.

وفِي الجانب الآخر، يدخل العين الإماراتي اللقاء على أمل تحقيق نتيجة إيجابية في طهران، قبل لقاء الإياب في العين، ويعتمد زوران ماميتش مدرب الفريق العيناوي على اللاعبين إسماعيل أحمد، وخالد عبدالرحمن، ومحمد غريب، ومحمد فايز، وعامر عبدالرحمن، ولي منغ، وعمر عبدالرحمن- عموري- صانع الألعاب، وأفضل لاعبي القارة، والإيفواري يانيك بولي.