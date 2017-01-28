في ربع نهائي أمم أفريقيا..ملعب بورجنتي السيئ يحسم لقاء الفراعنة والمغرب
شارك عبر واتساب
إعداد- محمود العوضي
ظل هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، يُمنّي النفس حتى اللحظات الأخيرة بأن يقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نقل مباراة فريقه أمام نظيره المصري في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية بالجابون، لمدينة أخرى غير بور جونتي؛ بسبب سوء أرضية ملعبها. وانتقد مدربو ولاعبو المجموعة الرابعة أرضية الملعب، والتي كانت أحد أسباب تواضع الأداء الفني في هذه المجموعة، والتي انفردت كونها المجموعة الوحيدة التي لم يسجل فيها أي منتخب أكثر من هدف واحد في كل مباراة. وكانت أنباء ترددت في بعثة أسود الأطلس حول نقل مباراة المغرب ومصر؛ إما للعاصمة ليبروفيل، أو ملعب فرانس فيل، ليستقر الأمر أخيرًا على الإبقاء عليها بملعب بورجونتي. ويمتلك كل منتخب من طرفي المواجهة ميزة ربما تدعم موقفه، حيث يمتلك منتخب الفراعنة سبقا بسيطا وطفيفا كونه خاض في هذا الملعب 3 مباريات، فيعرفه تمامًا، كما أن الفراعنة استفادوا من عدم تنقلهم من مدينة بور جونتي، كونه أنهى دور المجموعات متصدرًا. فيما استفاد المنتخب المغربي من يوم إضافي للراحة على حساب منافسهم، إضافة إلى كونهم لم يرهقوا أو يستنزفوا في المباريات الثلاث السابقة، بخلاف المنتخب المصري الذي نال عشب ملعب بور جونتي من لاعبيه، وهو ما سيتم اكتشافه في القمة الكبيرة بين المنتخبين غدا الأحد .
الوسوم:ملعب بورجنتي السيئ
التصنيف: الرياضة
التعليقات