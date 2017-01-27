في زمن اللامستحيل.. ترمب يعانق كيم جونغ أون

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هونغ كونغ ــ وكالات

بعدما أثار انتخاب دونالد ترمب قلق الكثيرين حول العالم؛ بسبب تصريحاته النارية وغير الدبلوماسية، سار شبيهان له ولرئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون في شوارع هونغ كونغ، بصحبة بعضهما بعضا، في إشارة إلى أن العالم أصبح اليوم في زمن اللامستحيل، بفضل الجنون السياسي.

وقد أثار الشبيهان فضول المارة، وأحدهما موسيقي أسترالي، يعيش في هونغ كونغ، اسمه هوارد، وقد تشبه بالرئيس الكوري الشمالي بحلته السوداء المعهودة، والآخر الموسيقي الأميركي دينيس آلان، الذي قطّب جبينه على طريقة ترمب ليتلقى سيلًا من الشتائم .

وقد احتاج آلان لأضعاف الجهد، الذي قضاه هوارد في تغيير شكل وجهه، ليصبح باللون الأصفر “الترمبي” المعروف، كذلك استغرق تصفيف شعره الاصطناعي ساعات، ليصبح أكثر شبهًا بشعر الرئيس الأميركي الممشط بعناية.

وقد امتدح كيم “الشبيه” ترمب كرئيس جديد للعالم الحر، بقوله: إنه بإمكان بلديهما أخيرا أن يصبحا صديقين، ويقودهما “شخصان مستبدان”، وأضاف: “أعتقد أن ترمب قائد عظيم مثلي، وهو مثلي أيضا دكتاتور.. وبناء على ذلك سوف يحول الولايات المتحدة إلى كوريا شمالية رقم 2، وسنصبح أصدقاء عظماء”.

لكن الطريف أن الشبيهين أصدرا أمرا دكتاتوريا أيضا للمارة في الشارع، بعدم السماح بالتقاط صور “سيلفي”.