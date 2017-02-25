في كأس الأمير فيصل بن فهد .. الأهلي والجيل والفيصلي يهزمون أحد والوحدة وهجر

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متابعة: وليد جاد

اختتمت أمس الجولة 16 من بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد؛ حيث لعب ثلاث مباريات، في جدة، ومكة المكرمة، والمجمعة، ففي جدة، حقق فريق الأهلي فوزًا عريضًا على ضيفه فريق أحد، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بالنادي الأهلي، وبذلك رفع الأهلي رصيده لثلاثين نقطة في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية التي جمعت الوحدة و الجيل على ملعب الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز بمكة المكرمة بنادي الوحدة، استطاع الفريق الضيف أن يهزم مضيفه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبفوز الجيل ارتفع رصيده النقطي في سلم ترتيب المسابقة إلى ٢٢ نقطة في المركز السابع،

فيما بقى الوحدة في مركزه الثاني عشر برصيد ١١ نقطة، وفي المباراة الثالثة استطاع لاعبو الفيصلي الفوز على ضيفهم هجر، بهدف وحيد جاء في الوقت البدل الضائع من الشوط الثاني، عندما التقى الفريقان بملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة، وعلى ضوء ذلك ارتفع رصيد أولمبي عنابي سدير إلى ٢٠ نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد هجر عند ١٠ نقاط في المركز الثالث عشر.