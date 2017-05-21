في مباراة استعراضية .. الهلال ونيويورك كوزموس الأميركي يتعادلان سلبا

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الرياض ـ البلاد

تعادل الهلال ونيويورك كوزموس الأميركي سلبياً في مباراة استعراضية أقامتها الهيئة العامة للترفية بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.

وشهدت المباراة حضور البرتغالي لويس فيغو أفضل لاعب في العالم عام 2000، وعدد من نجوم الهلال السابقين أمثال الروماني ميريل رادوي والسويدي كريستيان ويلهامسون والليبي طارق التايب والكويتي بشار عبدالله، بالإضافة إلى الفنان ماجد المهندس.

وقدم المظليون عرضاً احترافياً قبل ساعات من بداية المباراة، كما أدى ماجد المهندس أغنية للجماهير التي تواجدت في استاد الأمير فيصل بن فهد.