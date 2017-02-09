في ملحق أبطال آسيا .. الوحدة الإماراتي يتأهل لدور المجموعات .. وخروج السد والجيش القطريين

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جدة- البلاد

تأهل الوحدة الإماراتي إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على ضيفه الوحدات الأردني 3 ـ 0 في العاصمة الإماراتية أبوظبي في الدور التمهيدي للمسابقة.

وبهذا الفوز يشارك الوحدة في المسابقة القارية ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب الهلال السعودي والريان القطري وبيروزي الإيراني،

وخرج فريقا السد والجيش القطريين من المسابقة بخسارتيهما بركلات الترجيح من استقلال طهران الإيراني، وبونيودكور الأوزبكي في الدور التمهيدي للمسابقة . وستكتفي قطر بذلك بالمنافسة بفريقين فقط في دوري الأبطال هما: لخويا والريان.