في ملحق دوري أبطال آسيا .. الفتح يقصي ناساف الأوزبكي ويتأهل لدوري المجموعات

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متابعة -حمودالزهراني

تأهل فريق الفتح إلى دوري المجموعات في دوري أبطال آسيا ليرافق الأندية السعودية: الأهلي والهلال والتعاون ممثلي الوطن، وذلك بعد فوزه مساء أمس على فريق ناساف الأوزبكي في الملحق الآسيوي بنتيجة 1- صفر، سجله المحترف أوكرا في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء،

بعد مباراة جيدة في شوطها الأول، أسرع في الثاني. استحق الفتح الفوز بجدارة، وتأهل باستحقاق. في الشوط الأول كان الفتح الأفضل في أغلب فترات اللعب؛ من حيث الهجوم والسيطرة ووصل إلى المرمى الأوزبكي أكثر من مرة،

ولكن تألق حارس ناساف في التصدي، وذاد ببسالة عن مرماه، وفي الدقيقة 46 في الوقت بدل الضائع تحصل الفتح على خطأ على خط 18 ، تقدم له المحترف أوكرا فسددها قوية من فوق المدافعين لتخترق الجميع وتستقر على يمين الحارس هدفا أول للفتح.

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات ، وكان الفتح هو الأخطر نسبيا ، حتى انتهى اللقاء بتأهل الفتح، وقد ساندت الفريق في المباراة جماهير كبيرة، منذ بدايتها حتى النهاية، وبهذا التأهل ينضم الفتح للمجموعه الثانية في دوري أبطال آسيا بجانب أندية الجزيرة الإماراتي، ولخويا القطري، واستقلال خوزستان الإيراني.