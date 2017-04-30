في منتدى الثقافة القانونية ٢٠١٧ .. محامي لـ(البلاد): الصحف تفتقر إلى “المدقق القانوني”

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جدة – ليلى باعطية

انتقد المحامي ثامر السكاكر عدم تبني الصحف لـ”المدقق القانوني” لعمل مراجعة قانونية شاملة على المواد الصحفية قائلا في حديثه لـ( البلاد ) ” أنه في ظل حرص الصحفي للحصول على السبق الصحفي نجد هناك تقصير في مراجعة الصحفي قانونياً.

وأوضح السكاكر على هامش منتدى الثقافة القانونية 2017 الذي أقيم في المدينة المنورة ، أوضح أن المنتدى ناقش ورقة عن “الحماية القانونية للعمل الصحفي” متطرقا من خلالها الي الأنظمة التي تحكم العمل الصحفي في كتابة المقالات والتحقيقات والتغطيات الصحفية

وقال “تطرقنا الى الأنظمة التي تحكم العمل الصحفي بشكل مباشر سواءً كانت أنظمة إدارية أو أنظمة جزائية”.

يشار إلي أنه قد انطلق في المدينة المنورة منتدى الثقافة القانونية 2017 المنظم من قبل الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة بالتعاون مع الأمانة العامة للمنتدى خلال الفترة من (2-4) شعبان الجاري بمشاركة ما يزيد على 30 خبيرا ومستشارا قانونيا وحقوقيا ومن المهتمين بهذا الشأن.

ويعد المنتدى الأهم على مستوى المملكة بفضل ما تم حشده من أوراق وورش عمل متخصصة في المجال الحقوقي والمشاركة الواسعة لمتحدثين وخبراء على المستويين المحلي والخارجي.