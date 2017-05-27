في مواجهات السيدة العجوز والملوك…زيزو الخاسر الأكبر

شارك عبر واتساب

إعداد- محمود العوضي

يخوض زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، فب الثالث من يونيو القادم، نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي؛ إذ يواجه يوفنتوس الإيطالي في المباراة التي ستحتضنها العاصمة الويلزية كارديف.

وحقق زيدان نجاحًا باهرًا، رغم مشواره التدريبي القصير، حيث حقق في أقل من عام ونصف لقب دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، والدوري الإسباني، وها هو يصل للنهائي الأوروبي الثاني.

وبالرغم من أرقام زيدان المدهشة كمدرب، إلا أنه مقبل على مواجهة فريقه السابق، والذي شهد معه، وأمامه لحظات غير جيدة، فزيزو كان الخاسر الوحيد في مواجهة الفريقين خلال الـ19 عاما الأخيرة. ولعب زيدان لصفوف السيدة العجوز في الفترة ما بين 1996 و2001، قبل أن ينضم لصفوف ريال مدريد، والذي ارتدى قميصه حتى نهاية مسيرته الكروية عام 2006.

وخلال تلك المدة واجه زيدان ريال مدريد بقميص السيدة العجوز في نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى والأخيرة عام 1998، والذي شهد فوز الفريق الملكي بهدف نظيف. ومع انتقال زيدان إلى ريال مدريد في صيف 2001، في صفقة قياسية وقتها بلغت 72 مليون يورو، واجه فريقه الإيطالي السابق مرتين في دوري الأبطال، كانت الغلبة فيهما للبيانكونيري.

واصطدم زيدان بيوفنتوس في نصف نهائي دوري الأبطال بموسم 2002/03، حيث شهدت مباراة الذهاب فوز ريال مدريد بنتيجة 2-1، إلا أن لقاء الإياب شهد فوز اليوفي بنتيجة 3-1، ليودع الميرنجي البطولة. وتكررت المواجهة بين يوفنتوس، وريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال موسم 2004/05؛ إذ فاز ريال مدريد في الذهاب 1-0، إلا أنه خسر في الإياب 2-0.

وسجل زيدان، هدفًا، وصنع آخر خلال المواجهات الأربع، التي خاضها ضد السيدة العجوز. ويسعى زيدان لكتابة تاريخ مغاير أمام اليوفي كمدرب، وذلك خلال نهائي كارديف؛ إذ يأمل بقيادة فريقه للقب الثاني على التوالي؛ ليحقق إنجازًا تاريخيًا مع الريال، وهو الفوز بدوري الأبطال في عامين متتاليين لأول مرة بتاريخ بالبطولة في نظامها الجديد.

وستكون مواجهة يوفنتوس في نهائي دوري الأبطال هي الأولى من نوعها لزيدان المدرب؛ إذ لم يسبق له مواجهة فريقه السابق، وهو مدير فني.