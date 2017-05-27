في مونديال الشباب بكوريا .. شباب الأخضر يستعد لمواجهة أمريكا الحاسمة

شارك عبر واتساب

دايجون- كوريا- وكالات

وصلت بعثة منتخبنا الوطني للشباب إلى مدينة دايجون أمس الجمعة، وذلك استعدادًا للقاء المنتخب الأمريكي غدًا الأحد، على ملعب “دايجون كأس العالم” ضمن الجولة الثالثة، والأخيرة في مرحلة المجموعات من كأس العالم تحت 20 عامًا، المقامة في كوريا الجنوبية. واستأنف الأخضر الشاب تدريباته أمس. بدأت الحصة التدريبية باجتماع قصير لمدرب منتخبنا سعد الشهري مع اللاعبين، شكرهم فيه على الانضباطية العالية داخل الملعب، والتي أثمرت عن الفوز، مهنئًا لهم المستوى والنتيجة، تلى ذلك الجري حول الملعب، ثم قسّم الجهاز الفني لمنتخبنا الفريق إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى، والتي شاركت بصفة أساسية في المباراة تمارين خفيفة، في حين أجرت المجموعة الثانية تمارين الإطالة، ومناورة في منتصف الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بالتسديد على المرمى. كما شهد المران عدم مشاركة اللاعب يوسف الحربي في التدريبات؛ لشعوره بآلام في الكاحل الأيسر في مكان الإصابة، التي تعرض لها خلال مباراة الأخضر، والإكوادور. تابع المران عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس بعثة منتخبنا الوطني لدرجة الشباب موسى الزياد.