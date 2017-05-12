في نصف نهائي كأس خادم الحرمين.. الأهلي يخشى مفاجآت عنابي سدير

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تقديم – أحمد إلياس

يستضيف فريق الفيصلي ضيفه فريق الأهلي على ملعب استاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة المجمعة، في مباراة تنطلق الساعة (8.50) مساءً، ضمن منافسات دور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين،

ويدخل فريق الفيصلي المباراة دون ضغوطات جماهيرية؛ مما يسهل مهمته اليوم في المجمعة، ويعتمد الإيطالي جوفاني مدرب فريق الفيصلي على اللاعبين أيغور روسي، وسلطان البيشي، ونادر المولد، وفواز فلاتة، وعمر عبدالعزيز، وسام السويد، وأحمد عباس، ولوبيز غستافو، ومارتن مالوتشا، ومنصور حمزي. وفي الطرف الآخر يدخل حامل اللقب فريق الأهلي اللقاء، وهو المرشح للوصول للنهائي،

ويعتمد السويسري كريستيان جروس على اللاعبين محمد آل فتيل، ومحمد عبدالشافي، وسعيد المولد في الدفاع، وقائد الفريق تيسير الجاسم، وسعد الأمير، وعبدالفتاح عسيري، وسلمان المؤشر، واليوناني فيتفا في خط الوسط، ولم تتحدد مشاركة المصاب عمر السومة من عدمه.