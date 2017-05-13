في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين .. الزعيم يواجه حماس السكري بسلاح الخبرة

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تقديم – أحمد إلياس

يستضيف فريق الهلال منافسه فريق التعاون، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في مباراة تنطلق الساعة (8.50) مساءً، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين . يدخل الزعيم المباراة، وهو يحمل اللقب، ومرشحا للوصول للنهائي، خاصة أنه يعيش أفضل مواسمه بعد النجاحات الأخيرة، وتحقيقه الدوري، ويعتمد مدرب الهلال دياز، على اللاعبين أسامه هوساوي، وعبدالله الحافظ، واللاعب نيكولا ميليسي، وسلمان الفرج، ونواف العابد، وكارلوس إدواردو، وفي الهجوم على عمر خربين. وفي الطرف الآخر يدخل سكري القصيم اللقاء، وهو الساعي لإحداث مفاجأة في البطولة بالوصول للنهائي للمرة الأولى في تاريخه، ويعتمد البرتغالي قوميز مدرب التعاون على اللاعبين ريكاردو ماتشادو، وطلال العبسي، ومحمود معاذ في الدفاع، وعبدالرحمن البركة، ونايف موسى، ومحمد أبو سبعان، وأحمد الزين، وجهاد الحسين، والروماني سان مارتن في خط الوسط، ويركز في الهجوم على موسى الشمري.