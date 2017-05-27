في نهائي دوري أحياء المملكة .. العربي بطلا لـ( بي كولا) والجنرال وصيفا

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جدة ــــ سالم باريدة

بحضور عدد من الشخصيات الرياضية البارزة، يتقدمهم وكيل هيئة الرياضة والشباب، رئيس لجنة الرياضة المجتمعية عبداللطيف الهريش، ومدير مكتب رعاية الشباب بجدة أحمد الروزي، ورئيس رابطة فرق الأحياء بالمملكة حمّاد الحربي، ومدير شركة بي كولا، وحسام باصالح، وأسطورة الاتحاد محمد نور، ونجوم الاتحاد، والأهلي ياسر المسيليم، ومعتز هوساوي، وفهد المولد، وعبدالفتاح عسيري، أعلن فريق الملكي العرباوي نفسه بطلًا لبطولة بي كولا، ويعود أبناء الجنرال إلى تبوك مكتفين بجائزة الوصيف، بعد أن كانوا نِدًا قويًا ومنافسًا شرسًا، طيلة المباراة، التي انتهت بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام لركلات الحظ الترجيحية، التي ابتسمت لرجال العربي. هذا وقد أبدى الحضور سعادتهم بالتطور الذي شهده الدورة شاكرين رابطة فرق أحياء المملكة، ممثلةً في رئيسها حمّاد الحربي، ورئيس لجنة شئون اللاعبين سعد عايد السريحي، ورئيس لجنة المسابقات يوسف هاجد الحربي، والرابطة الفرعية لمدينة جدة، ممثلة في رئيسها ماجد الطويرقي.

كما قدمت اللجنة المنظمه الشكر لشركة محمود سعيد (بي كولا) الشريك والداعم الاستراتيجي للبطولة، على دعم البطولة المادي، والعيني اللامحدود؛ حيث بلغ مقدار إجمالي جوائز البطولة للفرق الحائزة على المراكز الأولى أكثر من الربع المليون ريال، بالإضافة لرحلة للعاصمة الإسبانية مدريد لجميع أعضاء ومنسوبي الفريق البطل، لحضور معسكر الميرنغي، إضافة لجوائز الجماهير التي قُدِّمت بسخاء طيلة أيام البطولة، والتي قُدّرت تكلفتها بمبلغ النصف مليون ريال.