في نهائي كأس ألمانيا.. دورتموند يتخطى فرانكفورت ويتوّج باللقب

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إعداد- محمود العوضي

توج فريق بوروسيا دورتموند بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم، بعد فوزه على آينتراخت فرانكفورت أمس، بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة النهائية، التي جمعت بينهما في برلين.

وتقدم المالي عثمان ديمبلي بهدف لدورتموند في الدقيقة الثامنة، ثم تعادل المهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش لفرانكفورت في الدقيقة 29، ليتكفل المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانج بتسجيل هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة 67 من ضربة جزاء. وعاد دورتموند إلى منصة التتويج مجدداً بعدما غاب عنها منذ فوزه بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) عام 2012. وفاز دورتموند بلقب الكأس للمرة الرابعة بعدما حقق الإنجاز ذاته في مواسم 1964-1965 و1988-1989 و2011-2012.

وكان دورتموند قد خسر في نهائي كأس ألمانيا عامي 2014 و2016 أمام بايرن ميونخ، المتوج بلقب الدوري هذا الموسم، فيما خسر نهائي البطولة عام 2015 أمام فولفسبورج، ودورتموند هو الفريق الوحيد الذي خاض المباراة النهائية لكأس ألمانيا أربع مرات متتالية، وقد فاز باللقب للمرة الرابعة، لكنه تعرض للخسارة خمس مرات من قبل في النهائي.

وعلى الجانب الأخر، يرجع آخر لقب توّج به فرانكفورت في الكأس إلى عام 1988، ومنذ ذلك الوقت لم يصعد الفريق للمباراة النهائية سوى مرة واحدة كانت عام 2006 عندما خسر أمام بايرن ميونخ بهدف مقابل لا شيء.