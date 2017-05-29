قائد الأخضر يتوج الفيصلية بكأس بطولة غاية

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مكة المكرمة- البلاد

توج قائد المنتخب الوطني، ونادي الهلال الكابتن أسامة هوساوي، فريق الفيصلي بكأس بطولة “غاية” الرياضية لكرة القدم، تحت شعار (وطن بلامُخالف)، والتي أٌقيمت بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات، على ملعب السلطان بحي الحمرا في مكة المكرمة، عقب فوزه في المباراة النهائية على منافسه فريق أكاديمية نور بركلات الترجيح (5/4)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين سلبياً. حضر حفل الختام، والتتويج عدد من الشخصيات الرياضية، والإعلامية، ومن منسوبي جوازات العاصمة المقدسة، وشرطة العاصمة المقدسة، وكذلك نجما الكرة السعودية “عيسى المحياني، وخالد الحازمي” والمعلق الرياضي الشهير في قنوات mbc برو سبورت المصري بلال علام، وجماهير كبيرة، حيث تم بعد نهاية المباراة تكريم المشاركين في نجاح البطولة، ومن ثم اللاعبين المميزين فيها بجوائز عينية، ومبلغ 1500 ريال لكل منهم، حيث حصل نواف الصبحي من فريق الفيصلي على جائزة أفضل لاعب، ومصطفى بزة من أكاديمية نور على جائزة أحسن حارس، وتتويج اللاعب نوح المعلم من فريق الوفاء بجائزة هداف البطولة، وتسليم فريق أكاديمية نور الميداليات الفضية ومبلغ 10 آلاف ريال، وتتويج فريق الفيصلي بكأس بطولة مجموعة غاية الرياضية لكرة القدم، والميداليات الذهبية ومبلغ 15 ألف ريال، وقامت اللجنة المنظمة بإجراء سحوبات على جوائز قيمة للجماهير الحاضرة على ملعب السلطان.

يُذكر أن البطولة حظيت بمشاركة ثماني فرق من نخبة فرق منطقة مكة المكرمة، تم توزيعهم إلى مجموعتين، الأولى، تضم فرق “الفيصلية والمُدي والنسور والوفاء”، والمجموعة الثانية، تضم فرق “شباب العز وأكاديمية نور والتعاون واتحاد التلفزيون”.

من جانبه قدم رئيس اللجنة المنظمة فهد الحازمي، شكره لكل من ساهم في نجاح البطولة من جهات داعمة، وفرق ولاعبين وجماهير ومختلف وسائل الإعلام، ولجان عاملة في البطولة، على جهودهم الرائعة في إخراج البطولة بهذا المظهر الجميل، واللائق.