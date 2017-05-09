قائد قوات أمن المنشآت يفتتح مباني القوة بجزيرة فرسان

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افتتح قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري اليوم ، مباني قوة أمن المنشآت بمحافظة فرسان وعددا من نقاط التفتيش الذكية.

كما تجول في موقع شركة الكهرباء بجزيرة فرسان بحضور مدير عمليات الأمن الصناعي بالمنطقة الغربية بشركة الكهرباء السعودية محمد القاسم وقائد قوة أمن المنشآت بمنطقة جازان المكلف العميد يوسف بن علي الهندي.

وشملت الجولة كذلك موقع محطة توزيع المنتجات البترولية بشركة ارامكو السعودية بمدينة جيزان ، وموقع تحلية المياة المالحة بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب .

كما اجتمع اللواء الجباري بمنسوبي قوة جازان وشكرهم على ما يبذلون من جهود كبيرة للحفاظ على أمن وسلامة مقدرات الوطـــن.

داعيًا إلى استمرار العمل بروح الفريق الواحـــد والتأكيد على العمل الجماعي لتحقيق نجاحات كبيرة تسهم في رفع مستوى الحماية الأمنية بالموقع ضمن منظومة العمل الأمني لتحقيق أعلى درجات الأمن والحماية لوطننا الغالي .

وقدم قائد قوات أمن المنشآت شكره وكافة منسوبي قوات أمن المنشآت للشركة السعودية للكهرباء على ما تقدمه من دعم ومساندة في كافة أعمال القوات.

سائلاً المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله – .

من جانبه قدم قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة جازان المكلف العميد يوسف بن علي الهندي شكره وكافة منسوبي القوة بمنطقة جازان.

لما لمسوه من حرص ومتابعة دائمة لكل ما من شأنه الرفع من مستوى أدائهم لعملهم وتوفير كافة المتطلبات الأمنية اللازمة لتأديتهم عملهم بكل احترافية ومهنية .

مؤكداً أن منسوبي قوة جازان أسوة بزملائهم في بقية المناطق يعملون بكل إخلاص باذلين جهودهم للحفاظ على أمــن وسلامة مقدرات الوطن .