قائد قوات الأمن الخاصة يتفقد الوحدات المشاركة في تمرين (وطن 87)

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الرياض – واس

‏تفقد قائد قوات الأمن الخاصة اللواء الركن مفلح بن سليم العتيبي أمس ، مدينة الأمير نايف الأمنية بطريق صلبوخ، ووقف على استعدادات الوحدات والفرق المشاركة من قوات الأمن الخاصة في التمرين التعبوي المشترك الثاني للقطاعات الأمنية “وطن 87” ، المزمع تنفيذه في المدينة المنورة.

‏وأوضح اللواء الركن العتيبي أن التمرين يهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الأمنية في القطاعات الأمنية المشاركة، وزيادة قدرتها على مكافحة الأعمال الإرهابية، وكذلك ‏تبادل الخبرات الأمنية بين منسوبيها في المجالات الأمنية وخاصة مجال مكافحة الإرهاب ،

مفيدا بأن التمرين سيتضمن تصميم وتنفيذ فرضيات تحاكي المخاطر المتوقعة والتهديدات التي تمثلها الجماعات الإرهابية، مما يرفع من مستوى الجاهزية الأمنية بين قطاعات وزارة الداخلية من خلال تعزيز ورفع درجة التنسيق والتعاون فيما بينهما.

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وحث اللواء الركن العتيبي المشاركين على بذل أقصى الجهود والظهور بالشكل والقوة المعهودة التي تتميز بها قوات الأمن الخاصة، متمنياً للمشاركين التوفيق في مهمتهم سائلاً المولى عزوجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة.