قاتل المصلين في كندا يواجه 11 تهمة

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كندا- وكالات

وجهت الشرطة الكندية إلى ألكسندر بيسونيت، طالب يحمل الجنسيتين الفرنسية والكندية، ست تهم بالقتل وخمسا بالشروع في القتل بعد الاعتداء على المركز الإسلامي في كيبيك.

وقد مثل بيسونيت أمام محكمة كيبيك، في الوقت الذي شهدت فيه أنحاء متفرقة من كندا وقفات للتعاطف مع الضحايا والتنديد بالحادث الذي وقع مساء الأحد خلال صلاة المغرب.

وكان أكثر من خمسين شخصا قد تجمعوا في المسجد لأداء الصلاة عندما اقتحم المكان مسلح أطلق النار فأودى بحياة ستة أشخاص فيما جرح تسعة عشر آخرين، كلهم رجال وخمسة منهم ما زالوا في المستشفى وحالة اثنين منهما حرجة.

أسماء الضحايا، حسب الشرطة في كيبيك:عز الدين سفيان، 57 عاما، بقال وجزار – خالد بلقاسمي، 60 عاما، أستاذ علوم الأغذية في جامعة لافال -عبد الكريم حسن، 41 عاما، في تكنولوجيا المعلومات -أبو بكر ثابتي، 44 عاما -مامادو تانو باري، 42 عاما وابراهيما باري، 39 عاما.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في بيان صادر عن مكتبه : “إننا ندين هذا الهجوم الإرهابي على المسلمين في مركز للعبادة”.

وأضاف البيان”المسلمون الكنديون يشكلون جزءا مهما من نسيجنا الوطني، ولا مكان لهذه الأفعال الطائشة في مجتمعاتنا ومدننا وبلدنا”.