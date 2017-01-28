قادري: قدمنا مباراة جيدة القروني: كانت مواجهة صعبة

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قال جلال الدين قادري المدير الفني لفريق الخليج: إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الباطن رغم الخسارة، وأضاف: فريقي قدم مباراة جيدة، من جميع النواحي وأحب أن أشكر لاعبينا،

وفي مثل هذه المباريات يكون هناك قرارات تغير مجرى المواجهة، وهو ما حدث بعد أن رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لنا، وقام بطرد لاعبنا، لم نكن قادرين بعدها على التعامل مع المباراة.

واختتم: اعتذر للجمهور، وأعد بأن القادم سيكون أفضل.

فيما قال خالد القروني المدير الفني للباطن: إن المباراة كانت صعبة؛ بسبب قوة الخليج، وبسبب الموقف الحرج للفريقين في سلم الترتيب.

واختتم : الحمد لله. اللاعبون قدموا مستوى جيدا في هذه المواجهة، الفوز كأن متأخرا، لكنه تحقق.