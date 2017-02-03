قاسم : جماهيرنا هم روح الاتحاد

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جدة- عبدالعزيز عركوك

أشار لاعب نادي الاتحاد محمد قاسم إلى أهمية الحصول على النقاط الثلاث، في لقاء الديربي أمام الأهلي، ليحافظ الفريق على توهجه الذي بدأ فيه منذ بداية الموسم، ليتمكن من تقليص الفارق النقطي بينه وبين المتصدر فريق الهلال،

وأضاف: إن الفريق الاتحادي يمتلك لاعبين مميزين على مستوى الأساسيين والاحتياطيين، وقادرين على رسم الفرحة في المدرج الاتحادي.

موجها رسالة إلى الجماهير بالوقوف إلى جانب الفريق، ودعم اللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية، والمنافسة على الدوري، مؤكدا أن الجماهير هي رقم واحد في الفريق، وهي روح الاتحاد الحقيقية.