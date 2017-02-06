قاضِِ أمريكي يصدر حكم علي جوجل لصالح الـ FBI…!

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في ظل السياسات الأمريكية الجديدة هل ستعاني شركات التقنية من الانتهاكات المستمرة وفرض الأوامر عليها..؟

لاشك أن جميع شركات وادي السليكون عمالقة التقنية لديهم الكثير من القلق مما هو قادم وسيحدث في الولايات المتحدة.

وأول من ظهر عليه النتائج هي عملاقة البحث جوجل…

حيث حكم قاضِِ أميريكي علي شركة جوجل بوجوب تسليم رسائل البريد الإلكتروني المُخزنة خارج الولايات المتحدة.

وأنه هناك أمر بالامتثال لأوامر التفتيش التي تخص رسائل البريد الإلكتروني للعملاء والمخزنة خارج الولايات المتحدة.

وهذا الحكم عكس الحكم الذي إصدر العام الماضي تماماً فيما يخص شركة مايكروسوفت.

الجديد بالذكر أن عملاقة البرمجيات مايكروسوفت كانت قد حصلت علي حكم معاكس من محكمة استئناف فيدرالية.

القاضِِ هو “توماس رويتر”الذي حكم يوم الجمعة بوجوب نقل رسائل البريد الإلكتروني من خادم أجنبي.

حتى يكون من حق عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI النظر فيها محلياً.

كجزء من تحقيق في مزاعم فساد محلية لا تنطبق عليه صفة الضبط.

وكان تبرير القاضي للحكم إنه لا يوجد أي تداخل ذي دلالة مع حق الحيازة لصاحب الحساب في البيانات المطلوبة.

وبناء عليه أعلنت جوجل إن قاضي القضية حاد عما سبق.

وأنها تنوي استئناف الحكم وأنها مستمرة في الدفاع عن القصية وعن حماية خصوصية عملائها.