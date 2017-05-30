قبضة الأخضر الشاب تستأنف استعدادها لمونديال الجزائر 2017

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الرياض – البلاد

استأنف المنتخب الوطني لكرة اليد، لدرجة الشباب برنامجه الإعدادي، لبطولة كأس العالم 2017م، التي ستقام في الجزائر بعد شهر ونصف ، وذلك بإقامة معسكر داخلي يستمر حتى الـ 21 من شهر رمضان الجاري، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، تحت قيادة المدرب الوطني فاضل آل سعيد، ومساعده الوطني موسى آل هزاع، ومدرب الحراس ديجان فزيتش “صربي”.

ويتخلل برنامج الإعداد الداخلي لمنتخب كرة اليد لدرجة الشباب، إقامة برنامج اختبار القدرات العامة للاعبي المنتخب المشاركين في المعسكر؛ حيث سيقدم البرنامج المهندس عبد الله العسكري، أحد المتخصصين في برامج قياس القدرات العامة.

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد مدير بعثة المنتخب السعودي حسن السيهاتي بأن هذا البرنامج يأتي ضمن اهتمامات الاتحاد في قياس القدرات العامة للاعبين، واهتماماتهم من الناحية التعليمية للطلاب، وصقلها، مقدما شكره للعسكري على البادرة الوطنية، ووقفته مع الاخضر الشاب قبل المونديال.