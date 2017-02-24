قبل أيام من معرض MWC 2017… نوكيا تكشف عن إمكانية تقديمها أول ساعة ذكية..!

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لمن لا يعرف منا ما هو معرض MWC 2017..!؟

هو مؤتمر الجوالات العالمي (Mobile World Congress) والذي يعرف باختصار MWC

هو أكبر مؤتمر في العالم لإعلان جديد الشركات المتعلقة بالاتصالات وتقنيتها كالجوالات والأجهزة اللوحية.

يُعقد بشكل سنوي في شهر فبراير من كل عام ومنذ نشأته وهو يعقد في إسبانيا الساحرة وتحديداً في مدينة برشلونة.

مفأجاة المعرض هذا العام هو عودة ملكة سوق الجولات المحمولة العملاقة الفلندية نوكيا.

العائدة وبقوة للمنافسة مع الكبار وستصدر أول منتجهاتها في مجال الأجهزة الذكية القابلة للإتداء.

أي أن نوكيا ليست عائدة فقط في مجال الهواتف بل هي عائدة في مجالات عدة…

حبث جاء في دعوة نوكيا لمؤتمر MWC 2017 اسم وشعار شركة الساعات الفرنسية Withings .

تلك الشركة التي استحوذت عليها العملاقة الفلندية نوكيا عام في 31 مايو لعام 2016 .

وقد نوهت شركة Withings عن الحدث في منشور لها عي موقع التواصل الاجتماعي تويتر:

وإن دل ذلك علي شيء فهويدل علي إمكانية التعاون بين الشركتين لإصدار منتج يحمل شعار الشركة الأم نوكيا.

وهي الساعة الذكية التى ستحمل شعار الشركة المالكة لــ Withings وهي العملاقة الفلندية نوكيا.

ولكن سنري في هذا المنتج ما حدث مع الهواتف الذكية حينما أسندت نوكيا مسؤولية تسويق وتوزيع العلامة التجارية في الهواتف الذكية نوكيا إلي شركة HMD Global.

ولكن ماهو المتوقع أن تقدمه نوكيا في هذه الساعة:

الجدير بالذكر أن المتوقع أن هذه الساعة تهتم بمتابعة أمور الصحة واللياقة.

إضافةً إلى التنبيهات وكافة الأمور المعتادة في الساعات الذكية.

من المنتظر أكيد أن تستخدم الساعة منصة أندرويد وير 2 كنظام تشغيل .

ون هنا ستنطلق عودة نوكيا للسوق التقني وتفي بخطتها التي وضعتها في العام الماضي 2016 لتنفذها في العام الحالي وعام 2018.

ولاشك أن نوكيا ستكون هي الحدث المنظر في مؤتمر MWC 2017 الذي سينطلق في 26 فبراير الحالي…