قبل ترشيحه رئيسا لاتحاد الجامعات الإسلامية الإفريقية .. آل الشيخ يعلن تبرع الوزارة ببناء مكتبة جامعة أفريقيا وكفالتها ألف طالب

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الرياض – واس

رشَّح الملتقى التأسيسي لاتحاد الجامعات الإسلامية الأفريقية , معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الذي عُقد بقاعة أفريقيا للمؤتمرات في العاصمة الخرطوم، حيث قبل معاليه الترشيح، معبرا عن شكره لجامعة إفريقيا العالمية ومنسوبيها على هذا الترشيح والثقة الكبيرة، منوهًا برسالة الجامعة العلمية والدعوية، وما حققته من إنجازات علمية على مدى السنوات الماضية، مما جعلها رائدةَ الجامعات الإسلامية في أفريقيا.

وفي السياق ذاته، أكد معاليه أهمية التعليم في بعث نهضة الأمة الإسلامية، مبينا أن المشروع الناجح ليس في الإغاثة ، ولا تقديم العون فحسب ولكن في التعليم، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية ستدعم مشروع التعليم في أفريقيا.

وأعلن معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ تبرع الوزارة بتكاليف بناء المكتبة المركزية لجامعة أفريقيا العالمية، وكفالتها ألف طالب من طلاب الجامعة، إضافة إلى تزويدها بـألفي نسخة من الكتب.

من جهة أخرى قام معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن مـحمد آل الشيخ،أمس، بزيارة لدار مصحف أفريقيا بولاية الخرطوم واستمع إلى شرح موجز من رئيس مجلس أمناء الدار الشيخ الدكتور الزبير أحمد الحسن عن مراحل طباعة المصحف الشريف، والرسالة القرآنية التي يقدمها لملايين المسلمين في أفريقيا.