قرصنة مواقع مصرفية أمريكية تتسبب بالسجن 8 سنوات لتركي…!

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أصدر قاضِِ أمريكي يوم أمس حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات على مواطن تركي.

بعد إدانته بأنه أحد العقول المدبرة لثلاثة هجمات قرصنة عبر الإنترنت.

وقد تسببت في سرقة 55 مليون دولار من ماكينات للصرف الآلي حول العالم.

وأصدر القاضي “كيو ماتسوموتو” في بروكلين الحكم على التركي” إرجان فينديق أوغلو” بعد أن اعترف الأخير بالذنب.

في مارس /آذار بارتكابه جرائم شملت التآمر للتسلل عبر الحاسب الآلي.

ومن المتوقع أن تحتسب المدة التي قضاها فينديق أوغلو (35 عاما) رهن الاحتجاز منذ اعتقاله في ألمانيا في 2013.

واعتذر فينديق أوغلو عن الأضرار التي تسبب فيها وكفكف دموعه وهو يقول إنه لم ير زوجته وابنه منذ اعتقاله.

وقال “كان بإمكاني أن أستخدم مهاراتي فيما ينفع… بدلا من ذلك أهدرتها.”

وقال ممثلو الادعاء إن المدان قاد سلسلة من عمليات القرصنة سمحت بسحب متزامن لملايين الدولارات.

بعد أن اخترق متسللون قواعد بيانات شركات لبطاقات الائتمان.

وبعد قضاء فترة الحكم في الولايات المتحدة من المتوقع أن يتم ترحيل فينديق أوغلو إلى تركيا…

لقضاء حكم صادر بالسجن بحقه هناك وفقا لما ذكره محامي الدفاع.