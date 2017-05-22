قرعة أراض علنية لـ 28 مواطناً بالمدينة
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المدينة المنورة – جازي الشريف
المدينة المنورة – جازي الشريف
حددت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم الاثنين،موعداً لإجراء القرعة لـ 28 مواطناً تمت الموافقة على منحهم أراضي سكنية.
ودعت الأمانة المواطنين المعلنة اسمائهم إلى مراجعة المبنى الرئيسي للأمانة بطريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب غداً عند الساعة التاسعة صباحاً، مصطحبين معهم الهوية الوطنية والوكالة الشرعية عن الوكلاء،مبينة أنه في حال عدم حضور أو تخلف المواطن عن القرعة تقوم لجنة المنح بالسحب عنه بحسب الأنظمة والتعليمات المتبعة.
الوسوم:المدينة
التصنيف: محليات
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