قرعة البطولة العربية للأندية تسحب بالقاهرة الجمعة المقبل

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جدة- البلاد

تجرى يوم الجمعة القادم، قرعة البطولة العربية للأندية، التي ستقام خلال الفترة من 21 يوليو إلى 5 أغسطس 2017 بالقاهرة، وذلك بحضور الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدمر، وبمشاركة 12 ناديا، وذلك خلال الحفل الذي سيقام تحت سفح الأهرامات. وستقام مراسم القرعة بمشاركة ممثلي الأندية المشاركة في البطولة وهي: الأهلي والزمالك ، والهلال والنصر ، والوحدة الإماراتي، والترجي التونسي، والمريخ السوداني، والفيصلي الأردني، والنفط العراقي، والفتح الرباطي المغربي، ونصر حسين داي الجزائري، والعهد اللبناني.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، حيث ستقسم الأندية إلى ثلاث مجموعات، يتأهل الأول من كل مجموعة وأفضل ثان في المجموعات للدور نصف النهائي.، وأنهت اللجنة المنظمة للبطولة كافة استعداداتها لإجراء قرعة البطولة.

وحرص الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة الأمير تركي بن خالد على نجاح البطولة التي تصل جوائزها المالية إلى 3 ملايين دولار، من خلال مشاركة أقوى الأندية، لعودة المنافسات القوية لكرة القدم العربية، في ظل التطور الكبير، والمواهب الكروية التي تمتلكها الأندية العربية.