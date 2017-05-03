قصر مهام (الماء والكهرباء) على البيع والشراء

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جدة ــ البلاد

قال نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، ان شركة الماء والكهرباء سيقتصر عملها على شراء المياه والكهرباء من المنتج وبيعها على الشركات العاملة في المجال فقط، مشيرا إلى ان الشركة التي قرر مجلس الوزراء توسيع نطاق عملها، بصفتها مشتريا رئيسا للمياه، ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة، مع حق بيعها.

وقال إن مجال عمل شركة الماء والكهرباء سياتي بين منتجي المياه “مثل منتجي المياه المحلاة” وبين موزعي المياه “مثل شركة المياه الوطنية”، كما سيكون لها أدوار أخرى ليس فيها علاقة مباشرة مع المستهلكين.

وعد المهندس المشيطي ، هذه الشركة من ركائز تمكين دخول القطاع الخاص في الإنتاج والإدارة والتشغيل في قطاع المياه ، كما أنها ستساعد على قيام علاقات تجارية وتشغيلية صحية في الإنتاج والنقل والتوزيع بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للقطاع واستدامته، لافتا إلى أن جميع هذه التحولات ستصب في مصلحة المستهلك، وسترفع مستوى الخدمة وتسرع من وتيرة تقديمها.