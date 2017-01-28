قطر الأولى عالميا في متوسط دخل الفرد

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عواصم- وكالات

حافظت قطر على المركز الأول عالميا في متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي، الذي بلغ نحو 129 ألف دولار سنويا، على الرغم من الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية 2016.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن، قطر، التي تعد ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، جاءت في المركز الأول عالميا، وفقا لمؤشر “تعادل القوة الشرائية”.وتراجع نصيب الفرد في قطر العام الماضي مقارنة مع بيانات العام 2015، الذي بلغ خلالها نصيب الفرد 132.870 ألف دولار.وحلت لوكسمبورغ في المركز الثاني، بـ 101.936 ألف دولار، من حيث حصة الفرد من الناتج القومي في العام.وجاءت سنغافورة في المركز الثالث بنحو 87 ألف دولار، ثم الكويت بـ 71.263 ألف دولار، تليها إيرلندا بـ 69.374 ألف دولار، بعدها النروج بـ 69.296 ألف دولار، ومن ثم الإمارات بـ 67.696 ألف دولار.في حين، جاءت جمهورية إفريقيا الوسطى، في ذيل الترتيب بمعدل 656 دولارا كنصيب للفرد من الناتج القومي في العام الماضي. وسبقتها الكونغو الديمقراطية بـ 785 دولارا.