قطر تدين الهجوم على فرقاطة سعودية

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الدوحة- واس

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة، وأسفر عن استشهاد اثنين من أفراد طاقم السفينة، وإصابة ثلاثة آخرين.

وعدّت وزارة الخارجية القطرية عبر بيان أصدرته أمس استمرار المليشيات الحوثية في الاستهداف الممنهج اعتداء سافرًا من شأنه تقويض الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي، والتأثير على الملاحة الدولية، وعلى تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء وللمواطنين اليمنيين.

وأكدت تضامن دولة قطر مع المملكة العربية السعودية، فيما تبذله من جهود، وما تتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن والاستقرار، مجددة دعم دولة قطر للجهود والمساعي الاقليمية والدولية التي تبذل؛ من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216.

وعبّر البيان عن خالص التعازي لحكومة خادم الحرمين الشريفين، والشعب السعودي، ولذوي الشهيدين اللذين سقطا جراء هذه الجريمة الآثمة.