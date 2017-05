قطعة دجاج تجني 18 مليون تغريدة على (توتير)

شارك عبر واتساب

جدة ــ وكالات

في سابقة استطاع فتى أمريكي تحقيق رقم قياسي على “توتير” بإطلاق “تغريدة” تم إعادتها اكثر 3.6 ملايين مرة.

وتعود تفاصيل القصة بحسب “اسكاي نيوز” الى سؤال الفتى كارتر ولكنسون، صفحة سلسلة المطاعم الشهيرة “ونديز”، حول عدد التغريدات الذي يحتاجه حتى يحصل على وجبات مجانية لعام كامل.

واجابت صفحة المطعم في تويتر بانه يحتاج إلى إعادة تغريدته عن الوجبة 18 مليون مرة، وهو عدد كبير ظن البعض انه من الصعب ان يتحقق، لكن كارتر اجاب قائلا “اعتبروا الأمر قد حصل”.

وحظي كارتر بدعم عدد من المشاهير على تويتر لأجل تمكينه من عدد التغريدات التي يشترطها المطعم، ومن بين الداعمين رجل الأعمال جون ليجيري والممثل ارون بول، كما ان صفحة مايكروسوفت نفسها شاركت الهاشتاغ. واكتسب كارتر شهرة واسعة بفضل التغريدة التي قال فيها “HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS” وتعني “الرجاء المساعدة. رجل بحاجة إلى قطع الدجاج”. ففي مطلع أبريل الماضي، لم يكن متابعوه في تويتر يتجاوزون 138، أما اليوم فتجاوزوا مئة ألف. وقررت شركة “ونديز” أن تقدم وجباتها المجانية سنة كاملة لكارتر، كما أنها منحت تبرعات قدرها مئة ألف دولار لمؤسسة خيرية باسم كارتر.