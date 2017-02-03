قمة السحاب تشعل أجواء جدة اليوم

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تقديم – أحمد إلياس

تتواصل مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة السابعة عشرة، من مسابقة دوري جميل للمحترفين، وذلك بإقامة قمة القمم في الدوري ديربي الغربية، بين فريقي الاتحاد والأهلي في مواجهة تنتظرها الجماهير السعودية والعربية في الديربي الأبرز والأقوى على مستوى الخليج العربي والشرق الأوسط، والذي سيقام على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية (الجوهرة المشعة ) بمحافظة جدة،

معقل الملكي والعميد، وستنطلق المباراة الساعة (8.20) مساءً، ومن المتوقع من خلال شراء التذاكر الالكترونية، أن يكسر الديربي اليوم حاجز (60) ألف متفرج في مدرجات الجوهرة، من كافة مناطق المملكة ويأتي لقاء السحاب اليوم عقب ست عشرة جولة مضت من المسابقة، ويسعى الفريقان للخروج بالنقاط الثلاث.

يدخل فريق الاتحاد المباراة، وهو في المركز الثالث بعد أن تم خصم ثلاث تقاط من رصيده بأمر الفيفا، ويملك من الرصيد (35) نقطة جمعها في ست عشرة مباراة، حقق خلالها اثني عشر انتصارا، وتعادلين، وخسارتين،

وسيعتمد خوسيه سييرا مدرب فريق الاتحاد على اللاعبين أحمد عسيري، وبدر النخلي، وعدنان فلاته، ومحمد قاسم، وجمال باجندوح، وخالد السميري، و فهد الأنصاري، وكارلوس فالديفيا، ويركز على اللاعب فهد المولد في الغزو من الأطراف، وفي الهجوم على أحمد العكايشي، ويغيب عن الفريق أحد أهم أسلحته هذا الموسم، وصانع الألعاب المميز المصري محمود كهربا؛ بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا الحالية .

وفي الطرف الآخر يخوض الملكي المواجهة، وهو في المركز الثاني برصيد (37) نقطة، جمعها في ست عشرة مباراة، فاز في اثنتي عشرة مباراة، وخسر ثلاث مباريات، وتعادل في واحدة، ويعتمد السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الأهلي على اللاعبين محمد آل فتيل، ومنصور الحربي، وسعيد المولد في الدفاع، وعلى قائد الفريق تيسير الجاسم، والعراقي سعد الأمير، وعبدالفتاح عسيري، واليوناني فيتفا في خط الوسط، وفي الهجوم يعتمد على اللاعب مهند عسيري، ويغيب عن الفريق هدافه الكبير اللاعب عمر السومه؛ بسبب الإيقاف .