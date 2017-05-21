قناة إخبارية داخلية تنقل أخبار وأحداث القمة

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الرياض- واس

وفرت وزارة الثقافة والإعلام , قناة إخبارية داخلية لنقل أخبار وفعاليات القمة العربية الإسلامية الأمريكية للوفود الإعلامية المشاركة في تغطية أحداث القمة في مقر إقامتهم بفندق الماريوت بمدينة الرياض. وتعد القناة إحدى وسائل النقل المباشر التي وفرتها الوزارة ضمن خطتها الإعلامية لتغطية فعاليات القمة من خلال غرفة تحكم وبث تقوم بتحضير المواد الإعلامية وتزويد الإعلاميين بجميع المعلومات وجداول الفعاليات المقامة على هامش القمة عبر شريط إخباري يبث باللغتين العربية والانجليزية على مدار الأربع والعشرين ساعة , إضافة إلى خدمة الأخبار العاجلة وبثها عبر (شريط عاجل).

وأوضح رئيس تحرير القناة الداخلية لإقامة الوفود المشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية محمد عبدالرحمن النفيسة أن القناة تتكون من عدة خدمات مختلفة متمثلة في عرض فعاليات اليوم , ويحدث الآن , والقمة في عيون العالم , بالإضافة إلى الصورة تتكلم وهي عبارة عن ملخص لأبرز الأحداث والفعاليات التي تحدث يومياً في القمة , إلى جانب حالة الطقس وأوقات الصلاة . ولفت النظر إلى أن القناة تضم فريقا لتحرير الأخبار وفريقا فنّيا وجميعهم من الكوادر السعودية الشابة والمدربة على أعلى مستوى لدعم عمليات التحرير والإنتاج المرئي.