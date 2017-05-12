قوات الأمن الخاصة تختتم مشروع دليل الخدمات

شارك عبر واتساب

الرياض – البلاد

رعى قائد قوات الأمن الخاصة اللواء الركن مفلح بن سليم العتيبي ، الحفل الختامي لانتهاء المرحلة الأولى لمشروع دليل خدمات أعمال قوات الأمن الخاصة، بحضور نائب القائد اللواء عبدالله بن محمد الثمالي، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المشرف العام على الإدارة العامة للتطوير الإداري بوزارة الداخلية العميد محمد بن علي الهبدان وعدد من قيادات وضباط قوات الأمن الخاصة .

واستمع الجميع لشرح كامل عن مراحل المشروع وأهدافه من فريق العمل المشترك من قوات الأمن الخاصة والادارة العامة للتطوير الإداري بوزارة الداخلية، ثم قدم قائد قوات الأمن الخاصة شكره لوكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق والمشرف على الادارة العامة للتطوير الإداري والعاملين معه ولفريق العمل من القوات على ما بذلوه من جهود لنجاح هذا المشروع .

وفي ختام الحفل قدم قائد قوات الأمن الخاصة درعاً تذكارياً لوكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المشرف العام للإدارة العامة للتطوير الإداري .