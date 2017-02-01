العدد 21926 06 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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قوانين الفيفا تعوق لعب السومة للأخضر

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قوانين الفيفا تعوق لعب السومة للأخضر
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جدة- البلاد

أكد مصدر مقرب جدا من اللاعب المحترف السوري بصفوف النادي الأهلي عمر السومة، أن اللاعب أصيب بصدمة، بعد أن علم من بعض المصادر القريبة من اتحاد الكرة السوري، رفض مسئولي الاتحاد هناك لطلب اللاعب بتمثيل المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة،

حيث إن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، تشترط موافقة الاتحاد الأصلي للاعب على اللعب باسم منتخب آخر. لكن بناء على موقف اللاعب السياسي تم إحباطه برفض طلبه،

جدير بالذكر أن السومة قد تقدم بطلب رسمي لتمثيل الأخضر السعودي، بعد أن أخذ الضوء الأخضر من بعض المسئولين باتحاد الكرة السعودي، بإمكانية منحه الجنسية لتمثيل الأخضر رسميا، إلا أن طلبه قوبل بالرفض في ظل قوانين الفيفا.

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التصنيف: الرياضة

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