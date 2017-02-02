كارتيرون : سعيد بتولي تدريب فريق بحجم النصر

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الرياض- البلاد

وصل الفرنسي باتريس كارتيرون إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لتولي تدريب فريق النصر. وكانت إدارة نادي النصر قد أعلنت مؤخراً عن تولي كارتيرون تدريب الفريق، بدلاً من الكرواتي زوران ماميتش الذي انتقل لتدريب العين الإماراتي.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر شبكة “تويتر”، أن كارتيرون وصل الرياض من أجل بدء تجربته مع النادي. وسيكون النصر هو ثاني فريق عربي، يدربه كارتيرون بعد فريق وادي دجلة المصري، وكشف كارتيرون أن مفاوضاته مع إدارة “العالمي” لم تكن جديدة، لكنها امتداد لمحادثات قديمة بين الطرفين،

ووصل المدرب الجديد إلى الرياض مساء الثلاثاء. كانت تقارير صحفية عديدة، قد أشارت إلى أن النصر دخل في مفاوضات مع كارتيرون الصيف الماضي، إلا أن إدارة الأمير فيصل بن تركي، اتجهت في النهاية إلى ماميتش،

وقال كارتيرون، في تصريحات لدى وصوله: المحادثات مع النصر لم تكن طويلة؛ بسبب وجود مفاوضات قديمة بيننا. وأضاف: سعيد بتدرب نادٍ بحجم النصر، وبالاستقبال الكبير الذي حظيت به من قبل جماهير الفريق.

وقد حضرالمدرب باتريس جانباً من تدريب الفريق مساء أمس والذي اشتمل على جوانب لياقية متنوعة، طبق بعدها المدرب تيوبراجا عددا من الجمل التكتيكية،

واختتم التدريب بمناورة كروية على كامل الملعب . في حين بدأ راكان الشملان تمارين التوازن للركبة، وتدريبات متنوعة على أرض الملعب إلى جانب عبدالعزيز الجبرين وحسين شيعان .

من جهة ثانية وقع الأمير فيصل العقد الرسمي مع المدرب باتريس، والذي يمتد حتى نهاية الموسم مع أفضلية للنصر للتجديد .