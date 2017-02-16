العدد 21941 21 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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كارتيرون يضع اللمسات الأخيرة للإطاحة بالأهلي

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كارتيرون يضع اللمسات الأخيرة للإطاحة بالأهلي
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الرياض- البلاد

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته، ووضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته التي سيخوض بها لقاء الكلاسيكو الذي سيجمعه بمنافسه الأهلي، الجمعة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة المشعة بجدة،

حيث ركز المدرب كارتيرون على الجوانب اللياقية والبدنية، بالإضافة لبعض الجمل التكتيكية، من جهة أخرى تكفل عضو هيئة أعضاء الشرف عبدالله العجلاني بتكاليف معسكر الفريق الأول لكرة القدم لمباراة الأهلي بجدة،

وتكفل عضو هيئة أعضاء الشرف أيمن القاضي بتكاليف شراء جهاز آلي خاص لتدريب حراس مرمى الفريق الأول .

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التصنيف: الرياضة

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