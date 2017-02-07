كارتيرون يقود تدريبات النصر

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الرياض- البلاد

قاد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون وطاقمه الفني المكون من فينيسان تكسييه مدرب اللياقة، وأحمد حافظ مساعد المدرب، وفهمي عبدالغني مدرب الحراس، عصرأمس، أول تدريب مع النصر؛

حيث التقى في بداية التدريب باللاعبين، وبارك لهم بالفوز أمام الخليج، وبيّن لهم برنامجه للأيام القادمة استعداداً للقاء الوحدة مساء الجمعة. انطلقت بعد ذلك التمارين بجوانب لياقية، من بينها جري باستخدام الحواجز وبسرعات متدرجة، تلى ذلك تدريب تكتيكي،

قسم بعده اللاعبين لمجموعتين؛ المجموعة الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا كأساسيين في مباراة الخليج، حيث توجهوا للصالة الرياضية لإجراء تمارين تقوية وتمارين إطالة، ثم اتجهوا للمسبح والجاكوزي

في حين واصلت المجموعة الثانية التدريب بمناورة على نصف الملعب، واختتموا التدريب بالتسديد على المرمى توجهوا بعده للصالة لإجراء تمارين إطالة وخضع حراس المرمى ( عبدالله العنزي وحسين شيعان وعبدالله الشمري ) لتدريبات مكثفة، وشاركوا في مناورة الفريق .

في حين اكتفى برونو ومحمد عيد بالجري حول الملعب، في حين واصل عبدالعزيز الجبرين وراكان الشملان برنامجهما العلاجي والتأهيلي . وبعد نهاية التدريب التقى رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي بن ناصر بالمدرب باتريس واللاعبين بحضور نائب رئيس هيئة أعضاء الشرف العميد فهد المشيقح وعضو هيئة أعضاء الشرف منصور الثواب، وأمين عام النادي سلمان القريني، ومدير عام كرة القدم طلال النجار.