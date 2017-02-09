كاسيو ترعى أشهر سباقات التحمل (سبارتن) في جدة

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ضمن فعاليات أشهر سباق في العالم (سبارتن للتحمل) والذي احتضنته مدينة جدm في الرابع من فبراير الحالي باستاد الجوهرة ، كانت شركة محمود صالح أبار الوكيل المعتمد لمنتجات كاسيو الإلكترونية بالمملكة أحد رعاة فعاليات سباق (سبارتن) وذلك استشعاراً منها بأهمية تفعيل الرياضة المجتمعية بين فئات المجتمع وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ،

وقد تم عرض أحدث ما أنتجته تكنولوجيا كاسيو في الجناح المخصص لشركة أبار من إبداعات ساعات (جي شوك) ومن أشهرها فئة مد ماستر موديل (GWG-1000) والتي تم تطويرها للتغلب على كافة الظروف الغير عاديه وتحمل أقسى الظروف البيئية ، وتمثل هذه الساعة مقاومه مميزه للوحل بفضل هيكل حماية الأزرار المبتكر بها بالإضافة إلى براغي هيكل تاج التأمين الذي يمنع الوحل والغبار والأوساخ من دخول الساعة ،

كما أن الساعة مقاومه للصدمات وللماء وللاهتزاز وتتيح إمكانية الحساس الثلاثي لقراءة الضغط الجوي والارتفاع وقياسات درجة الحرارة والاتجاهات كما تتعامل الساعة مع الصحراء والوحل وكافة التضاريس القاسية مع الدقة وقابلية الرؤية في الظروف الصعبة.

وفي إطار سعيها الدائم إلى توفير الأفضل لعملائها فإن كاسيو إلى جانب مشاركاتها في العديد من الفعاليات المجتمعية والمساهمة فيها بشكل إيجابي فإنها توفر الأفضل لعملائها من ساعاتها بكافة فئاتها عبر منافذ شركة أبار كوكيل معتمد ذي مكانه رائده تتناسب مع عراقة كاسيو ، ويعد سباق سبارتن أحد الفعاليات التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة تحقيقاً لتوجهها الجديد نحو نشر ثقافة الرياضة وممارستها مجتمعياً ، وهو الهدف الذي أعلنت أنها ستحققه وفقاً لرؤية المملكة 2030.