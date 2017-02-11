كتابات العدل تصدر 21.5 وكالة في الدقيقة خلال العام الجاري

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حققت كتابات العدل في جميع مناطق المملكة في غضون 92 يوم عمل في الفترة من بداية العام الهجري 1438حتى يوم 9 /5 / 1438هـ تصاعداً ملحوظاً في ما تصدره من وكالات إذ يقدر إجمالي ما يصدر من وكالات في الدقيقة خلال ذات الفترة بـ21.5 وكالة.

وأصدرت كتابات العدل خلال الفترة المشار إليها 713609 وكالات، بمعدل 7756 وكالة يومياً، وشهد يوم 21 صفر من العام الجاري

اليوم الأكثر نشاطاً بعد إصدار جميع كتابات العدل في ذلك اليوم لـ10038 وكالة (بمعدل 27.8 وكالة في الدقيقة)

فيما شهد يوم 14 صفر الماضي اليوم الأقل إصداراً للوكالات بواقع 4072 وكالة (بمعدل 11.3 وكالة في الدقيقة).

وتصدرت كتابات العدل التابعة لمنطقة الرياض قائمة المناطق الأكثر إصداراً للوكالات بواقع 197471 وكالة

فيما حلت كتابات عدل منطقة مكة المكرمة ثانياً بما لا يزيد عن 154809 وكالات

وجاءت المنطقة الشرقية ثالثة بعد إصدار كتابات العدل التابعة للمنطقة 105719 وكالة.

وفيما يخص أنواع الوكالات الصادرة جاءت الوكالات المتعلقة بالمطالبات والمحاكم في رأس القائمة بـ166076 وكالة

فيما أصدرت جميع كتابات العدل في المملكة 126131 وكالة متعلقة بالعقارات

بينما أصدرت كتابات العدل 65416 وكالة خاصة بأمور استقدام العمالة

تلتها الوكالات الخاصة بالبنوك والمصارف والتي بلغت خلال ذات الفترة 36038 وكالة

بالإضافة إلى إصدار 35322 وكالة متعلقة بأمور الأمانات والبلديات.

وبلغت الوكالات الصادرة خارج المملكة 31179 وكالة، وفيما يتعلق بالرواتب والمستحقات لم تتجاوز الوكالات في هذا الشأن 31055

وكالة، كما عملت كتابات العدل على إصدار 30470 وكالة متعلقة بأمور السيارات

بالإضافة إلى 29438 وكالة لإجراءات الجوازات، وكذلك 29238 وكالة لمتطلبات السجلات التجارية.