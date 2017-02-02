(كرم حاتمي) يدفع مواطنا لهدم سور منزله بحائل

شارك عبر واتساب

حائل ــ البلاد

تشتهر مدينة حائل بكرم أبنائها، ولا ينكر ذلك أحد، فبمجرد أن يقول أحدهم: أنا من حائل، حتى يرد عليه الآخر: و”النعم، أنتم أهل الكرم”. لكثرة ما رأى، وسمع عن كرم أهلها.

ومن الأمثلة على ذلك، ما قام به المواطن “نائل السرور”، الذي هدم أسوار منزله الواقع في مدينة حائل، وتجهيزه ليكون مزاراً للعابرين بالمدينة وقاطنيها، في لفتة “كرم حائلية”.

وقام نائل بإزالة أسوار البيت، وتجهيزه بجلسات شعبية وخيام، إضافة إلى الكراسي، وأنشأ جدران المجالس من الزجاج لمنح الزائر راحة نفس بالنظر إلى الخارج. وأكد السرور، أن ما قام تم بجهود ذاتية.